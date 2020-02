Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Portimonense, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Jogo difícil, esperávamos e esperamos sempre adversários difíceis, até mudando um bocadinho aquilo que é normalmente a dinâmica que têm. Hoje jogaram de forma um bocadinho diferente, com o Willyan algumas vezes no meio-campo, mas muitas vezes a encaixar como terceiro central. Jogaram com uma equipa alta, defensivamente estiveram sempre atentos, consistentes, apesar de, na primeira parte, termos três ou quatro situações para golo. E quando se faz golo nestes jogos, as coisas ficam diferentes.»

«O início de segunda parte não foi bom. Tentei mudar a partir do banco, com as entradas do Nakajima e do Zé. Penso que resultou, nos últimos 25 minutos estivemos em cima do adversário, criámos situações para definir e concluir melhor. O golo apareceu em cima dos 90, ganhámos, mérito dos jogadores e contamos só connosco. Por isso é de louvar o esforço deste grupo de trabalho.»

«No início do jogo, penso que não se fala de frescura. Nem vai ser uma desculpa da minha parte. O FC proto está habituado a jogar de três em três dias. A organização defensiva do Portimonense é que estava a limitar algumas coisas que tínhamos preparado. Vi que estávamos a utilizar bem a largura, mas depois faltava algum jogo interior e a entrada do Nakajima é para isso. Depois, o Zé também é um jogador forte no jogo aéreo, assim como o Tiquinho. Tentei refrescar na frente. Faltou alguma mobilidade e ocupação de espaços, principalmente no corredor central.»

«O melhor onze era este. Não escolhemos nem olhamos dois jogos de uma vez, olhamos e prepararmos jogo a jogo. Neste jogo, eram estes 11 que entravam de início, que me davam mais garantias. Conto com toda a gente, eles sabem. Mas para este jogo e o jogo não é só os 11 que entram, hoje vimos que o Romário, o Nakajima e o Zé entraram bem e deram um contributo importante. Somos um grupo.»

[Dormir na liderança esta noite:] «Não é uma questão de ansiedade, a equipa quer muito ganhar, quer estar em primeiro no final do campeonato. Agora, é sempre melhor estar à frente, não dependemos de nós. Fizemos o nosso trabalho, o nosso jogo, contra uma equipa que deu imenso trabalho, criou dificuldades, mas no fim valeu pelos três pontos. Essa situação de estarmos em primeiro hoje, para nós o importante é o jogo, os três pontos. Vamos continuar na luta.»