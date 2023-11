Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Estoril (0-1). Declarações do técnico numa conferência de imprensa apenas com duas questões colocadas pela comunicação social:

«Depois desse penalti tivemos mais cinco ou seis ocasiões claras, faltou-nos essa agressividade, a agressividade até a rematar na baliza, a convicção com que o fazemos, a equipa estava a criar, estava a chegar, mas não marcou. Do outro lado, à exceção do livre, houve uma ou outra saída rápida do Estoril, eu tinha avisado que era uma equipa com qualidade quando tem a bola.»

«Os jogadores entraram bem no jogo, construíram muitas oportunidades, mas quando não se marca, arrisca-se a sofrer e isso foi o que aconteceu.»

«Em relação à ineficácia, é visível, por percetível no jogo. Se marcássemos ao início de penálti, provavelmente marcaríamos mais e seria um jogo tranquilo, mas os ses não valem nada. Representando um clube como o FC Porto é preciso algo mais. O símbolo não ganha jogos.»

«Eu assumo a responsabilidade, mas acho que os diferentes departamentos têm de fazer mais, a nível interno, e eu estarei aqui para dar a cara nos momentos menos positivos, como aconteceu hoje.»