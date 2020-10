Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 3-2 frente ao P. Ferreira, na partida que abriu a sexta jornada da Liga:



«Faltou muita coisa como capacidade para sermos consistentes e sólidos. Cometemos muitos erros. Parabéns aos Paços, foi melhor que nós. Tínhamos definido e trabalhado a equipa com o Pepe. Infelizmente, hoje de manhã tivemos a informação de que teve um teste inconclusivo à Covid-19. Alterou-nos os planos. Vivemos um momento que não é fácil. As coisas não correram bem, não foi por um ou outro jogador. Foi pela equipa e pelo treinador que não soube definir a melhor estratégia para bater um adversário com valia e que teve a semana toda para trabalhar. Viemos de um palco de Champions e não é fácil mudar o chip e vir aqui com disponibilidade e com a atitude necessária. Um conjunto de situações levou a que a equipa não estivesse bem e eu sou o responsável.»