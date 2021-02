Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

[Título:] «O meu pensamento está na recuperação destes jogadores. Temos um jogo historicamente difícil na quinta-feira, no Jamor, com um relvado que, pelo que vi no último jogo, não está em bom estado, vai exigir o máximo de nós. Ainda não virámos a primeira volta. Isto é uma maratona, muitos jogos, muitos pontos em disputa. No fim, em maio, as contas vão-se fazer e aí espero estar no lugar em que acabámos a época passada.»

[Despenalização de João Palhinha para o Sporting-Benfica:] «O meu foco está na equipa do FC Porto e no jogo com o Belenenses. Isso são questões e situações que não fazem sentido responder depois de um bom jogo que fizemos, ante o Rio Ave com boas individualidades, novo treinador. Fizemos um grandíssimo jogo, podíamos ter feito mais três ou quatro golos.»