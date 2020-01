O FC Porto não venceu nenhuma das últimas quatro visitas a Moreira de Cónegos para a Liga, mas o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição não associa as dificuldades esperadas no duelo da 16.ª jornada a esse histórico recente no campeonato.

«É normal que se olhe para a estatística e para o histórico, mas estou mais preocupado com a equipa do Moreirense. Temos um desafio difícil pela frente, por aquilo que o Moreirense é capaz de fazer em casa, neste momento. Olhando até para as características do relvado, da forma como o Moreirense joga, e todos esses pormenores. Estamos mais preocupados com isso do que com o histórico», disse o técnico portista, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

A casa do Moreirense não tem sido fácil para os dragões, que perdeu uma vez e empatou três entre as últimas quatro saídas para a prova. A última vitória para a Liga em Moreira de Cónegos foi na época 2014/2015, apesar de ali ter ganho já para a Taça de Portugal, em 2018.

«A dimensão, é verdade, também pode ser um dos fatores, mas não é só para a nossa equipa, é para todas, para o Moreirense também. Ganhámos uma vez para a Taça lá, comigo. Empatámos duas vezes para o campeonato. Tem acontecido que, por ineficácia nossa – criámos oportunidades para ganhar até de forma folgada – não conseguimos. Temos de ser mais eficazes e não tem a ver só com golos marcados, tem a ver com a eficácia defensiva que é preciso e que está associada a essa dinâmica ofensiva, sermos uma equipa forte no seu todo», analisou o técnico, considerando também que a equipa agora orientada por Ricardo Soares, que fará o primeiro jogo caseiro como técnico do Moreirense, «é uma equipa que também gosta de jogar e assumir o jogo quando tem possibilidade».

«Cabe à nossa equipa fazer o máximo para contrariar dentro dessa dinâmica, algumas das individualidades que são interessantes, para conseguirmos ganhar o jogo e fazer os três pontos importantes na nossa caminhada», sublinhou Conceição.

O Moreirense-FC Porto joga-se a partir da 21h15 desta sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

