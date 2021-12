Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Benfica por 3-1 no Estádio do Dragão:

«Regresso ao banco? Tivemos sempre equipa técnica, tenho pessoas competentes para estarem no banco e lidarem com o jogo. Somos um e trabalhamos em conjunto.

Sobre o jogo, esta semana estava criado um ambiente que não era fácil. Trabalhar em cima de um jogo como o da Taça de Portugal, e preparar este com muitos pontos de interrogação devido à mudança de treinador do adversário. Normalmente, quando um treinador sai, os jogadores unem-se para criar um ambiente positivo. Trabalhar os pormenores do jogo não era fácil porque não sabíamos o que o Veríssimo ia fazer: se continuava com a mesma estrutura, ou mudaria. Era difícil, também porque vi os adeptos com muito entusiasmo para este jogo, pelo que era o momento negativo do Benfica. E as equipas nestes momentos vêm para cima em termos de dedicação.

Mas olhámos muito para nós, de forma a manter ao máximo o que de bem fizemos há uma semana. Daí os homens do meio-campo serem os mesmos e o Fábio Vieira numa posição diferente do habitual para criar uma dinâmica diferente. Os jogadores foram muito competentes, fomos realistas e não abdicámos do que somos, independentemente do que era o adversário e conseguimos uma vitória justíssima.»

[sobre a ausência de Evanilson e Díaz]

«Quando falo do grupo, pode parecer forçado, para dar moral a quem não joga, mas não é. Quando falo do grupo competitivo e da dedicação diária é isto, não estou a mandar mensagem para ninguém. Hoje tivemos dois jogadores que não são habitualmente titulares, e deram excelente resposta.»

[golo sofrido a abrir a segunda parte]

«O que levo de menos positivo são as lesões do João Mário e Manafá. Houve momentos de que não gostei porque podíamos acelerar o jogo e não o fizemos, mas também se compreende porque tínhamos jogadores que têm jogado menos e estes jogos são emocionalmente desgastantes.»

[sobre o ano civil invicto em 2021]

«As vitórias quando se traduzem em títulos, deixam-me muito contentes. Como não conseguimos, são apenas vitórias. Desejo aos adeptos um 2022 a festejar os títulos que queremos.»