Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-0 frente ao Boavista, em jogo da 28.ª jornada da Liga:



«Na primeira parte tivemos três ou quatro ocasiões para fazer golo. Não digo que o Boavista vinha de um bom ciclo porque perdeu com o Moreirense, se calhar no melhor jogo que fez. O Boavista é uma equipa extremamente organizada, competente a defender e perigosa a atacar.



Traçámos uma estratégia de acordo com o que pensámos que podia ferir o adversário. Não fomos tão brilhantes como na segunda parte, mas criámos oportunidades. Na segunda parte achei que devíamos subir mais o Marega para junto do Tiquinho e colocar o Otávio e o Corona por dentro. Facilitámos o processo [defensivo] ao Boavista e quis mudar para dar mais velocidade na direita. Voltámos ao 4x4x2 a que estamos habituados com o Otávio e o Corona a interpretarem na perfeição o que lhes foi pedido.





[Esta jornada defeniu o campeão?]



«Vai ser uma luta até ao final, não tenho a menor dúvida. É um ambiente diferente, estranho... Não é fácil para ninguém. A realidade é esta. O espírito que existe na equipa foi fundamental, a vontade de todos ajudarem ficou demonstrado hoje. Quem ganhou o jogo foi quem estava no banco e quem ficou em casa. Aproveita para dizer que quem não foi convocado apareceram no hotel e deram ainda mais força à equipa. Isto é demonstrativo do espírito que reina no balneário.»