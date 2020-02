Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez ao final da tarde a antevisão do duelo com o Portimonense, referente à 22.ª jornada da Liga. O técnico tem um objetivo claro para o jogo que vai realizar-se no Estádio do Dragão, no domingo (20h30).

«O importante é ganhar amanhã para ficarmos numa posição que nos últimos três anos foi muitas vezes a nossa», salientou. O FC Porto pode ultrapassar o Benfica à condição, já que os encarnados jogam apenas na segunda-feira.

Contudo, o técnico do FC Porto diz que este encontro não é mais importante do que os outros na luta pelo título. «Todos os jogos são importantes. Momentaneamente estar em primeiro ou em segundo… as contas fazem-se em maio. Mais ou menos pressão não existe nas grandes equipas, nos grandes clubes. Existe sim a pressão de ganhar todos os jogos e dar o máximo para sermos cada vez melhores.»

Pela frente, o FC Porto tem um Portimonense com alterações no comando técnico há cerca de um mês. «O treinador tem pouco tempo de trabalho, mas já defrontámos equipas na mesma situação», frisou Sérgio Conceição, garantindo: «Independentemente disso, somos nós, a nossa equipa, a forma como vamos entrar em campo. Cada jogo tem a sua historia, a sua vida e, para ganhar, temos que fazer pela nossa vida.»

«Para conquistar estes três pontos temos que estar fortes», disse ainda o técnico, apontando que, com o aproximar do fim do campeonato, as equipas sabem que o tempo começa a encurtar para os seus objetivos.»

«Se formos o FC Porto forte dentro das nossas ideias acabamos, com maior ou menor dificuldade, por ter resultados positivos. Se não estivermos ao nosso melhor nível, o equilíbro existe e ficam mais difíceis os jogos», continuou Sérgio Conceição, avisando:

«Não é por jogarmos contra uma equipa que está em dificuldades este ano que vamos encontrar facilidades. Não nos podemos esquecer do que o Portimonense fez num passado recente com o Folha ao comando onde teve excelentes prestações e fez campeonatos acima da média.»