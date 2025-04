Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem, no mínimo enigmática, em jeito de reação ao «Clássico» entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão.

O antigo técnico dos azuis e brancos escolheu um pequeno texto do escritor Pedro Chagas Freitas e que diz o seguinte: «Tenho medo das pessoas perfeitas. Dos que têm sempre a resposta certa, a postura correta, o sorriso calibrado para parecer natural. A perfeição, vista de perto, cheira a embuste. Prefiro os amassados, os partidos, os que sabem que a vida é uma sequência de quedas. As pessoas perfeitas assustam-se porque não existem. Se existem, estão a mentir.»

Veja aqui a mensagem de Conceição no Instagram: