O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta quinta-feira que ele e Paulo Sérgio são «homens do futebol» e que apesar de o episódio de março último, em Portimão, não ter sido «bonito», faz parte do passado e que o importante é que não haja confusões semelhantes.

«Nós somos homens do futebol, o que eu tenho de analisar é o trabalho do Paulo enquanto treinador e a excelente fase que está a atravessar, que não é, certamente, pela relação que ele tem com os outros fora do clube, mas sim com o seu trabalho diário no Portimonense. E se querem que vos diga, o Paulo é dos treinadores que eu mais simpatizo e isto não é o levantar da bandeira branca, ou uma coisa do género. É o que eu sinto», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão, no Olival.

A 20 de março, no Portimonense-FC Porto, da 24.ª jornada da I Liga 2020/2021, Conceição e Paulo Sérgio foram expulsos, numa altercação complicada e que valeu, mais tarde, punições a ambos. Tudo aconteceu após o golo de Sérgio Oliveira, que viria a ser o da vitória por 2-1 dos azuis e brancos.

«Esse foi um episódio que passou. Se me perguntar se guardo alguma mágoa ou algum tipo de sentimento negativo… não foi bonito, já falei sobre isso. Acontece por essa Europa fora. Grandíssimos treinadores que são campeões da Europa, que têm equipas valiosíssimas… e não deixa de haver essas pequenas confusões, que não deviam existir, claramente, mas na emoção do jogo poder-se-á entender. Esse episódio passou, quero é que o Paulo Sérgio seja feliz profissionalmente, exceto amanhã. Nada mais a acrescentar» concluiu Conceição, que também brincou sobre se beberia um copo de vinho com o adversário: «Estou de dieta, não posso beber álcool.»

O Portimonense-FC Porto abre a jornada 13 da I Liga e tem início às 19 horas de sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.