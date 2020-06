Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 1-0 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Entrámos bem no jogo. Sabíamos que era um jogo complicado pelas características do Paços e pela dificuldade histórica de jogar aqui. Entrámos bem, fizemos um golo e penso que tivemos mais uma ou duas situações em que poderíamos ter definido melhor. No processo defensivo sofremos alguma coisa por culpa do meio-campo muito interessante do Paços, com muitas permutas entre os médios o que criou alguma dificuldade no nosso terço defensivo. No entanto, não houve praticamente oportunidades.



É verdade que na segunda parte houve uma ameaça do Paços. Defendemos a vantagem e espreitámos a baliza adversário para conseguir o golo da tranquilidade. Encontrámos um Paços difícil, forte e bem organizado, mas podíamos ter acabado com o jogo.



Se o resultado é justo? Se calhar o empate seria mais justo, sinceramente. Lembro-me que no ano em que fomos campeões, viemos aqui e falhámos um penálti, acertámos no poste, criámos inúmeras oportunidades e saímos com zero pontos. No último jogo fora, criámos 15 oportunidades e falhámos. O jogo é feito de exibições menos espetaculares.



Quero dar os parabéns aos jogadores. Vamos analisar o jogo durante a semana como fazemos sempre e com a maior das tranquilidades. Saio um pouco aziado porque podíamos ter feito algo mais. Agora vamos pensar no jogo com o Belenenses. É jogo a jogo, é um chavão eu sei, mas só podemos preparar um jogo de cada vez.»