Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à Sport TV, após a vitória por 3-2 ante o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«Grandíssimo jogo, com intensidade, duas equipas a quererem ganhar, grandes jogadores em campo, em estratégia e no decorrer do jogo, cada treinador a tentar fazer o melhor para trazer algo à equipa que fosse positivo. Grande espetáculo.»

«Preparei o jogo no sentido de sermos uma equipa pressionante, de uma forma organizada e não de uma forma individual. Coletivamente tínhamos de ser fortes, anular a primeira fase de construção do Benfica, obrigado a recorrer ao jogo longo e nós, aí, pelos duelos ganhos, fomos superiores. Naquilo que foi a aproximação a segunda bola, também fomos superiores e, a partir desses momentos defensivos, com bola, explorámos bem algumas fragilidades do Benfica. Tivemos inúmeras oportunidades, tivemos infelicidade de sofrer e houve mérito do Benfica de fazer o golo na primeira vez que vai à nossa baliza na primeira parte e na segunda exatamente igual. Isso não fez com que a equipa baixasse o ritmo de jogo. Emocionalmente, uma equipa de grande caráter, parabéns aos meus jogadores, ao meu grupo, que fez um excelente jogo, contra uma equipa forte.»

[Reajustes na segunda parte no meio campo:] «Penso que estávamos a sofrer um bocadinho no corredor central. Meti o Marega sobre a direita, o Otávio como terceiro homem do meio campo, para equilibrar. Entretanto, troquei o triângulo do meio campo, o Matheus [Uribe] ficou mais posicional, o Sérgio e o Otávio passaram a ser os médios interiores de forma a controlar mais o jogo. A bola chegava aos corredores laterais, porque havia alguma liberdade de os médios jogarem.»

«Continuámos a acreditar que era possível aumentar a vantagem, tivemos oportunidades para isso, não fomos eficazes. Se fôssemos eficazes, saíamos com um resultado volumoso. Jogo de futebol interessante, nesta vertente também, da estratégia, das mudanças no jogo, equipa de parabéns, jogadores de parabéns.»

[Luta pelo título:] «Nós acreditamos sempre, é mais um jogo, três pontos, não interessa ganhar este jogo se no próximo, contra o Vitória, não conseguirmos trazer os três pontos de Guimarães. Maratona, estamos na luta, acreditamos no que fazemos e os jogadores provam isso. Penso que temos ali um balneário, um grupo, não sós os que jogaram e os que entraram, também os que não entraram e os que ficaram em casa, estão todos de parabéns, o que faz com que o plantel seja equilibrado e competitivo.»

«Quera dedicar a vitória a uma menina que sofre de doença oncológica, a Inês, filha do nosso Alberto Índio que faz a música do estádio antes de começarmos o jogo e a todas as crianças que se encontram na situação dela. Sei que os meus jogadores deram um momento de grande felicidade a pessoas que sofrem.»