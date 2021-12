O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu este sábado que o Sporting de Braga tem jogadores que poderiam jogar facilmente nos dragões, no Sporting ou no Benfica e antevê dificuldades no duelo da 14.ª jornada da I Liga, mas espera força e consistência dos seus jogadores para levar a melhor.

«O Sporting de Braga tem equilibrado sempre as contas com os ditos grandes. Tem-se, inclusive, intrometido na luta pelo objetivo de conquistar o campeonato. Tem um treinador muito experiente e de muita qualidade, assim como a equipa técnica e jogadores de alto nível, que jogariam em qualquer equipa dos ditos grandes. Por isso os jogos são sempre bons, equilibrados, com qualidade. Esperamos esse tipo de dificuldade. Cabe-nos dar sequência ao que temos feito no campeonato e procurarmos a vitória dentro do que somos como equipa», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

Questionado sobre se as ausências de Lucas Mineiro (cumpre castigo), André Castro (lesionado) ou até Galeno – que saiu lesionado ante o Estrela Vermelha, na quinta-feira, para a Liga Europa – podem facilitar a vida ao FC Porto, Conceição lembrou o que o Atlético de Madrid fez no Dragão a meio da semana, mesmo privado de três defesas centrais.

«Faz-me lembrar uma pergunta na véspera do Atlético, e viram o jogo que o Atlético fez na sua organização defensiva, nos momentos em que estava a defender. Por isso o Sp. Braga, como disse, é uma equipa que tem um grupo de jogadores com qualidade. Com certeza que o treinador queria contar com todos, assim como eu, que não tenho todos os jogadores, mas não é possível. Faz parte da vida dos treinadores. Agora, enfraquecer a dinâmica da equipa, não me parece. O Sp. Braga tem jogadores competentes para colmatar as baixas que vai ter», apontou.

O FC Porto recebe o Sporting de Braga às 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.