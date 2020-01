Na véspera da deslocação a Alvalade para o clássico de domingo com o Sporting, Sérgio Conceição fez uma análise da equipa dos leões.

Questionado na conferência de imprensa sobre se o Sporting é uma equipa que defende mal, o treinador do FC Porto afirmou: «Nos últimos jogos tem sofrido poucos golos e tem marcado muitos.»

LEIA MAIS: todas as notícias do FC Porto

«É uma equipa que, com o novo treinador, com o Silas, gosta de atacar. Mete muita gente no último terço, nas zonas de finalização e claro, uma equipa com estas características, se não estiver equilibrada, pode sofrer mais nos momentos de transição defensiva», disse o técnico do FC Porto.

«Não querendo falar do antigo treinador, mas o Sporting está uma equipa mais organizada, está num bom momento e é uma equipa que sabe realmente aquilo que faz nos diferentes momentos de jogo e que tem, neste momento, uma mobilidade muito interessante», apontou Sérgio Conceição, acrescentando: «Tem características que fazem parte daquilo que é o Silas, que eu via já no Belenenses, mas com jogadores de outra qualidade, como é óbvio.»

O Sporting-FC Porto joga-se às 17h30 deste domingo, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.