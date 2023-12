Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-1 ante o Casa Pia, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

[Se era a exibição que pretendia:] «Entrámos bem no jogo, da forma como tínhamos planeado, olhando para o que era o Casa Pia, muito pressionantes, a conseguir encontrar os espaços que queríamos para entrar no último terço. Conseguimos um golo, podíamos ter feito mais um ou outro. Acho que houve um ou outro erro no final da primeira parte, não forçado da nossa parte, demos possibilidade ao Casa Pia de sair sem criar grande perigo, é verdade. E não podemos esquecer que o Casa Pia é uma equipa difícil. Empatou em Braga para a Taça da Liga, foi empatar à Luz, para o Sporting também foi difícil no início da época, falando dos clubes que estão ali em cima. É uma equipa que sofre poucos golos, que se organiza bem e fomos capazes de ter uma dinâmica forte e conseguimos ganhar um jogo que podia ser mais difícil do que o que presenciamos. Mérito dos jogadores.»

[FC Porto ganha pontos a Sporting e Benfica. Se é um tónico suplementar:] «Em relação ao próximo jogo do campeonato, temos agora um jogo a meio da semana com o Shakhtar, muito importante para nós no que pode ser a passagem aos oitavos da Liga dos Campeões. Em relação ao jogo com o Sporting, a seu tempo falaremos. Isto é uma corrida longa e, portanto, não é estarmos em primeiro hoje, é estarmos em primeiro em maio, isso é o mais importante. Como disse na antevisão, cada vez mais está difícil ganhar jogos. As equipas são muito competentes. Também ouvi o treinador do Sporting referir isso: as equipas vão perder pontos ao longo da época. Andamos à procura da solidez e de sermos consistentes e tropeçarmos o menos possível para chegarmos a maio no lugar que nós queremos, o primeiro.»

[500 jogos à frente de equipas portuguesas:] «Olhando para o meu passado, são 500 jogos à frente de equipas portuguesas, tenho mais umas dezenas no Nantes. Enfim, estou a ficar velho (risos). Fico contente com o percurso e com a solidez da minha equipa técnica. Praticamente todos os elementos acompanham-me desde o primeiro dia na Olhanense. Temos evoluído e aprendido uns com os outros, temos tido plantéis de verdadeiros campeões. E campeões na atitude, no que é levar com um treinador que não é nada fácil.»