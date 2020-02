Sérgio Conceição lembrou que o triunfo frente ao Benfica, por 3-2, foi apenas um jogo e que «de nada vale» se o FC Porto não der uma boa resposta em Guimarães, no próximo domingo.



«Faltam muitos jogos. Não vou dizer isto porque ganhámos, mas todos os jogos são decisivos. Foram apenas três pontos. Estes confrontos diretos são jogos de seis pontos. Não vale de nada se domingo não dermos uma boa resposta. É importante termos essa consciência. Isto é uma maratona e no final faremos contas», disse, em conferência de imprensa, no Dragão.



O técnico dos dragões admitiu que o clássico frente às águias é um jogo diferente, embora a preparação e o trabalho antes do mesmo sejam iguais aos restantes jogos.



«É em termos mediáticos é diferente dos outros, mas empenho dos jogadores é igual. Senti-os tranquilos. Preparámos o jogo da mesma forma como contra o Académico de Viseu, com o intuito de chegarmos ao apito inicial e sabermos o que devemos jogadores. Sente-se até pelos adeptos que é um jogo diferente. Se perdêssemos, ficaria mais difícil.», atirou.



Por último, Conceição foi questionado acerca dos lenços brancos que viu no passado recente, referindo que fazem parte do papel de treinador.



«Somos imbatíveis se estivermos juntos. O público quando aparece e diz presente num jogo destes... os jogadores sentem essa força. Os adeptos, sócios e simpatizantes do FC Porto são muito apaixonados pelo clube. E tem uma virtude: não gostam mesmo nada de perder. Sou treinador de futebol. Tenho de levar com o aplauso, assobio, lenço ou lençol. O meu lugar está sempre à disposição do presidente», concluiu.