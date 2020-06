Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 1-0 frente ao Marítimo, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Num ambiente muito diferente e muito atípico. Sabíamos da dificuldade do jogo, o Marítimo não está numa situação confortável e pensei que poderiam mudar a estrutura habitual que normalmente apresentam. Vou percebendo que há um respeito grande pelo FC Porto. Temos de arranjar soluções para chegar à baliza adversária, fazer golos e ganhar.»



Marcámos e tivemos um ou outro erro que podiam ter dado golo do Marítimo. A primeira parte foi equilibrada em termos de oportunidades de golo. Na segunda parte controlámos melhor o jogo. O único remate com algum perigo à nossa baliza foi agora pelo Xadas no final. Foi um resultado justo contra uma equipa bem organizada. Temos de estar preparados para estes jogos até ao final.»



[Arrependeu-se de não ter tirado o Alex Telles]:



«Levou cartão amarelo durante o jogo. Os nossos laterais dão muito ao jogo fisicamente. O Manafá também tinha cartão amarelo. Não ia substituir o Alex só por substituir até porque é um jogador que a qualquer momento pode fazer a diferença e optámos por deixá-lo em campo. Viu algum jogador bem fisicamente? Só os que entraram.»



[Estreia do Fábio Vieira]: «Não metemos jogadores da formação ou que pertenceram à formação, porque estes agora pertencem à equipa principal, para parecer bem. O Fábio está há muitos meses a treinar connosco. Não é um prémio por nada, é porque tem qualidade. Acho que a formação do FC Porto tem muita qualidade. Não se pode pedir de um momento para o outro que só por ser jovem e da formação do FC Porto tem obrigatoriamente de jogar. Joga quando o treinador entender, ainda para mais numa altura em que todos os jogos são decisivos.»



«Hoje estavam muitos deles [jovens] no banco e estou a falar de jogadores com qualidade e que num futuro muito próximo podem ser mais valias. Nos próximos tempos estou esperançado em ver a base da equipa ser praticamente com jogadores da formação. Não devido a dificuldades financeiras, mas porque eles têm qualidade.»



[Maior pressão do lado do Benfica nesta fase?]:



«Todos estão pressionados. Há quem lute pela Europa, por ganhar o campeonato e por não descer. Disse e repito: à medida que se aproxima o final do campeonato, tudo fica mais difícil ainda para mais numa atmosfera em que nunca pensei que fosse tão difícil de jogar.»