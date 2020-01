O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV após a derrota frente ao Sp. Braga, por 2-1, no Estádio do Dragão:

«Acho que foi um jogo ingrato, no qual o golo surge de uma situação de um canto que aparece do anda. Entretanto, sofremos o golo, fomos atrás do resultado, pensei que até aos 15/20 minutos custou-nos a encaixar na forma e dinâmica do Sp. Braga. A partir daí fomos superiores até aos 85 minutos, com dois penáltis falhados e mesmo depois disso com carácter à procura e a fazer golo. Depois também com situações que podíamos ter concluído melhor. Num outro canto sofrer outro golo… é um jogo ingrato para nós.»

«Nós optámos por baixar um dos nossos médios, o Danilo, para apanhar os laterais do Sp. Braga mais altos com os nossos laterais. Após 15 minutos, fizemos isso bem e criámos apuros ao Sp. Braga, para além do penálti. A segunda parte é toda nossa, mas houve o canto que deu o golo. Tivemos muita infelicidade hoje, num jogo ingrato. Não merecíamos perder pontos, o empate já era curto. Todos estamos insatisfeitos. Acabou a primeira volta e vamos por uma segunda em que não podemos cometer deslizes.»

«Dérbi? Estamos preocupados connosco. Resultados dos rivais são importantes, mas o foco é em nós. O que disse na roda com os jogadores após o final? Sou eu o treinador, sou eu o culpado, as consequências são sempre para mim. Eles deram o máximo. A equipa teve uma alma enorme, houve momentos em que agimos mais com coração do que com inteligência. Tenho um grupo muito sério e assumo a responsabilidade.»