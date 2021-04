Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Tondela, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Jogo interior bom da nossa parte, exterior também e profundidade quando foi necessária. O primeiro golo apareceu exatamente depois de alguma preparação e de percebermos que não havia espaço por dentro nem nos corredores: o Toni solicita um passe fantástico do Pepe.»

«Acho que, em todos os momentos, no que preparámos do jogo, estivemos competentes. Na segunda parte, houve uma reação natural do Tondela, mas nós com o jogo controlado.»

«Jogo bom da nossa parte, a meio de uma eliminatória importante e desgastante, com viagens e com um desgaste normal e natural de uns quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso tentei também na frente dar alguma frescura à equipa e não foi a pensar no Chelsea, foi a pensar neste jogo. Precisávamos de gente que fizesse aquilo que muitas vezes o Evanilson e o Toni fizeram quando tínhamos a bola e, quando não a tínhamos, a cumprir o que pedi.»

[Viagens, desgaste e gestão:] «O Sérgio Oliveira teve um problema muscular e era arriscado jogar de início. Sabia que podia utilizá-lo algum tempo, não muito. Ainda não está totalmente recuperado. Está bem, estava bem para jogo, mas temos de ter atenção porque tem jogado muito esta época. Estávamos conscientes que não seria a melhor opção metê-lo a jogar de início. Os outros jogaram com mérito. Temos um grupo forte e competitivo.»

«Estamos a oito pontos do rival, agora a cinco sem que o Sporting tenha jogado, mas olhamos para todos os jogos do campeonato como finais e daí a minha confiança em toda a gente.»

[Escolha da equipa para o Chelsea:] «Como fiz hoje, olhar para a estratégia e escolher os melhores para o jogo, sempre com o pensamento de dar o melhor à equipa.»