Após o triunfo em Paços de Ferreira, Sérgio Conceição foi questionado acerca da questão do título. Está ou não decidido? O técnico do FC Porto considera que os seis pontos de vantagem para o Benfica, que virtualmente são sete, não definem o vencedor da Liga.



«As minhas reservas são de alguém que é realista. Estão 15 pontos em disputa e nada está ganho. Caminho mais fácil? Não. Percebo a vossa curiosidade, todas as perguntas vão dar mais ao menos ao menos ao mesmo e acabo por ser repetitivo. Não quero que as pessoas fiquem saturadas. Acho que já respondi nas questões anteriores e a minha resposta foi clara», disse na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.