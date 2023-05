Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Casa Pia (2-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«A primeira parte não estávamos a fazer o que devíamos perante um adversário que se organiza bem defensivamente. O Filipe Martins tem feito um trabalho bom. Precisávamos de uma melhor ocupação de espaços, de definir melhor, de concluir de outra forma, precisávamos de mais velocidade. Ao intervalo alertámos os jogadores em função de um jogo que não estava a ser conseguido. Na segunda parte fomos mais agressivos, mais intensos, com mais velocidade na circulação. Criámos outro tipo de problemas ao Casa Pia. Meti o Veron para isso. Metemos uma linha de três com o Pepe, o Matheus Uribe, que baixei, e o Wendell. André Franco no corredor central com o Eustaquio, dando largura e profundidade com o Galeno de um lado e o Pepê do outro e os três avançados. O resultado é justíssimo, dentro do que foi a nossa segunda parte.

[Confusão no final do jogo] Com o Filipe Martins não se passou nada. Ele não estava a falar nem a provocar o nosso banco. Quando o eng.º Luís Gonçalves ou o Vítor Bruno se levantam, levam amarelo, vermelho. Hoje passaram-se algumas coisas durante o jogo e depois agudizou-se no final.»

[Sobre Veron] «Aqui não damos nada a ninguém. Hoje percebi que precisávamos de velocidade no último terço e correu bem. Os jogadores têm de estar disponíveis, são pagos para isso. Aqui são acompanhados por muita gente. Não lhes falta nada, depois têm de levar comigo. Faz parte da evolução deles. Têm de perceber onde estão. O Veron é um miúdo que veio do Brasil, com alguns problemas não só dentro do campo como fora. Tem de haver aqui algum tempo. Eu metê-lo mais vezes não estando o Veron bem, aí é que acabo por queimá-lo. Mas não é só o Veron, são todos os Verons.»