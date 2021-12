Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a vitória por 3-0 frente ao Portimonense. Além da análise ao jogo, abordou a opção por Vitinha e falou ainda de Evanilson:

[Evolução de Vitinha e a sua importância no jogo frente ao Portimonense devido à capacidade com bola] «Não gosto de individualizar, mas o Vitinha fez parte do 11 exatamente por isso: por essa qualidade com bola. Percebi que o Paulo Sérgio iria utilizar o Willyan ou a terceiro central ou no meio-campo como pivô para encaixar o Pedro Sá e o Carlinhos no nosso duplo pivô e precisávamos de alguém que, com bola, nos desse aquilo que achamos que era importante: chegar com critério a esse último terço. Não quer dizer que o Bruno Costa, o Grujic ou o Sérgio não tenham capacidade – eu já disse que é no meio que temos mais dificuldades em escolher o 11, mas achei que o Vitinha era importante hoje.»

[Sobre o jogo “de costas para a baliza” de Evanilson]: «É muito importante. A dinâmica com que estamos na frente tem a ver com essa capacidade dele. De jogar, não com um outro avançado em paralelo, mas a “solo”. Sem bola, dá muito ao jogo e tem um entendimento muito bom, assim como o Toni Martínez. Eles sabem o que queremos para a equipa e a definição de equipa é isso mesmo: quando todos pensam da mesma forma, mesmo os que ficam em casa. Neste momento, o Evanilson está bem, assim como os outros jogadores.»