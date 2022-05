O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a FC Porto e V. Guimarães, respetivamente por acontecimentos nos jogos ante Portimonense no Estádio do Dragão e Paços de Ferreira no Estádio D. Afonso Henriques.

Segundo o que o Maisfutebol apurou, os processos disciplinares que constam no mapa de castigos do CD da FPF, publicado esta terça-feira, estão relacionados com comportamento de adeptos e utilização de pirotecnia.

O FC Porto recebeu e venceu o Portimonense por 7-0 na 30.ª jornada, a 16 de abril. No dia anterior, o V. Guimarães bateu o Paços de Ferreira, por 4-0.

A receção dos minhotos aos castores valeu também uma multa, confirmada esta terça-feira, de 5.420 euros, por comportamento incorreto do público.

Esta terça-feira, foi também confirmado um mês de suspensão ao treinador do Boavista, Petit, expulso em Moreira de Cónegos, no último domingo.