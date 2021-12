O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo disciplinar ao futebolista do FC Porto, Pepe, após queixa do Sporting, por um lance com Sebastián Coates, no clássico da 5.ª jornada da I Liga 2021/2022, a 11 de setembro (empate 1-1).

Em nota oficial, publicada ao final de terça-feira, o CD da FPF refere que os membros da secção profissional do organismo acordaram «o arquivamento do processo disciplinar».

O processo tinha sido instaurado pelo CD da FPF no final de setembro.

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga tinha arquivado o pedido inicial do Sporting para que fosse instaurado um auto de flagrante delito a Pepe, devido a um lance com Coates aos 32 minutos, em Alvalade, no qual o clube leonino entendia que o capitão do FC Porto agrediu o uruguaio do Sporting, na área dos azuis e brancos.

A situação levou o Sporting a avançar com uma queixa junto do CD, que agora acabou arquivada.