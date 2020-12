Otávio e Corona saíram lesionados do encontro do FC Porto contra o Nacional. No final da partida, Conceição lamentou as «entradas feias» de que os dois jogadores sofreram por parte dos adversários, acabando por não confirmar a sua disponibilidade para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



«Foram entradas feias. Vamos ver amanhã. O Corona e o Otávio, estes dois principalmente, estão mais queixosos», referiu o técnico dos dragões.



Os campeões nacionais defrontam o Benfica, finalista vencido da última edição da Taça de Portugal, na próxima quarta-feira (20h45), no estádio Municipal de Aveiro.