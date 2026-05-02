Custódio Castro, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Alverca por 1-0, na 32.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto

«Ainda não fizemos o nosso campeonato, faltam duas jornadas. Viemos aqui tentar lutar pelo jogo, ser competitivos. Tínhamos de ser fortes e fizemos de tudo para que o resultado fosse diferente. Parabéns ao FC Porto, é o justo vencedor. Uma grande equipa e um grande treinador, são os justíssimos vencedores.»

Ambição do Alverca até ao fim da temporada...

«Trabalhamos todos os dias como se fosse o último, é isso que fazemos sempre. Agora temos o objetivo de descansar um bocadinho e depois vencer o jogo do Estoril, é essa a ambição que temos.»