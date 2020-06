Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-0 frente ao FC Porto, em jogo da 28.ª jornada da Liga:



«Está tudo interligado. Defender bem permite atacar e contra-atacar bem. A lógica é essa. Não conseguimos em algumas situações também por mérito do FC Porto que conseguiu matar os contra-ataques, ocupar bem espaços e não saímos como queríamos. Ficámos mais reduzidos a ações de contra-ataque e não tanto de ataque organizado. Houve mérito do adversário, mas algum demérito nosso.



Podíamos ter feito mais em ataque organizado. O intervalo não nos fez bem. Apesar de não estarmos a ser tão fortes ofensivamente, conseguimos nivelar o jogo em alguns momentos, retirámos espaço e complicámos as aproximações do FC Porto à nossa área. Fomos sólidos e capazes de estar próximos. A primeira parte foi bem conseguida no geral.



Na segunda parte não fomos tão competentes, não demos continuidade. Tentámos retificar de forma a sermos mais agressivos a circular e a ter mais linhas de passe para jogar de forma apoiada. A equipa não conseguiu. Isso deve-se a erros que cometemos. Além disso, cometemos dois penáltis e sofremos o primeiro golo num aspeto em que tivemos dificuldades: controlar o FC Porto na esquerda.



É culpa minha, sou o responsável máximo. Dei indicações para sermos mais agressivos no corredor esquerdo até pelas alterações que o FC Porto fez. Sofremos praticamente todos os golos a partir da esquerda. Somado a erros, alguma imaturidade e falta de agressividade, demos o jogo como perdido em 15 minutos. Não conseguimos ser competentes e ficou tudo mais complicado.»