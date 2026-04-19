Na ressaca da eliminação europeia, o FC Porto reconecta a concentração de volta para a Liga. Esta sexta-feira, para a 30.ª jornada, os dragões recebem o Tondela.

Como habitual, Francesco Farioli deverá promover várias alterações – tal como constuma realizar na transição de uma competição para outra. Deverá, portanto, voltar à base habitual do campeonato.

São esperadas cerca de seis mudanças, em praticamente todos os setores. Logo na linha defensiva, a dupla polaca deverá voltar a alinhar de início. No meio-campo também é provável que haja mexidas, mesmo que possa haver um grande ponto de interrogação.

Rodrigo Mora não jogou em Inglaterra. Foi Gabri Veiga o homem escolhido por Farioli. O internacional jovem por Portugal pode, assim, espreitar uma titularidade. Porém, o médio espanhol deverá ser o homem a começar de início.

No ataque também é esperado que o tridente ofensivo seja complemente novo, em comparação com o jogo em Nottingham.

Já Gonçalo Feio, que vai para o terceiro jogo à frente do Tondela - depois de uma derrota e um empate - não deve promover muitas alterações.

O FC Porto, recorde-se, está na liderança da Liga com 76 pontos – a cinco do Sporting, que tem um jogo a menos e recebe este domingo o Benfica. Já o Tondela está na luta pela manutenção, estando em lugar de descida – é atualmente 17.º com 21 pontos.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o FC Porto-Tondela.

O jogo entre FC Porto e Tondela tem início pelas 20 horas, no Estádio do Dragão. Um encontro que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.