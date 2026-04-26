Deniz Gül, avançado do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV após a vitória (2-1) frente ao Estrela da Amadora, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Golo? Vencer é o mais importante

«Na primeira parte jogámos muito bem. Na segunda parte caímos um pouco mas conseguimos vencer. Isso é o mais importante. É importante marcar golos mas o mais importante é ganhar jogos. Eu trabalho muito para isso e depois os golos chegam.»

Musica dedicada a Deniz Gül

«Sim, estão a cantar agora mesmo. É muito especial e fico feliz por eles (adeptos). Sinto-me muito agradecido e é muito especial.»

Faltam três jornadas para o fim

«Levamos jogo e jogo e focamos sempre no próximo jogo.»