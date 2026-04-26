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Há 1h e 10min
Deniz Gül e o bis: «O mais importante é ganhar jogos»
Avançado do FC Porto marcou pela primeira vez dois golos com as cores dos dragões
TFR
Avançado do FC Porto marcou pela primeira vez dois golos com as cores dos dragões
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Deniz Gül, avançado do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV após a vitória (2-1) frente ao Estrela da Amadora, a contar para a 31.ª jornada da Liga.
Golo? Vencer é o mais importante
«Na primeira parte jogámos muito bem. Na segunda parte caímos um pouco mas conseguimos vencer. Isso é o mais importante. É importante marcar golos mas o mais importante é ganhar jogos. Eu trabalho muito para isso e depois os golos chegam.»
Musica dedicada a Deniz Gül
«Sim, estão a cantar agora mesmo. É muito especial e fico feliz por eles (adeptos). Sinto-me muito agradecido e é muito especial.»
Faltam três jornadas para o fim
«Levamos jogo e jogo e focamos sempre no próximo jogo.»
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