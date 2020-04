Vítor Ferreira foi campeão nacional e europeu de juniores na época passada e está a afirmar-se na equipa principal do FC Porto. O médio de 20 anos foi lançado por Sérgio Conceição em janeiro e disputou sete jogos até à paragem da competição.

«Ter sido campeão europeu de juniores pelo FC Porto foi um ponto muito alto da minha carreira. É algo que fica na memória e que ficará na história, porque fomos a primeira equipa portuguesa a conquistar a Youth League, mas espero atingir pontos bem mais altos e sei que muitas coisas boas ainda estão por vir. Se for possível, e vamos fazer por isso, desejo que o próximo ponto alto seja já este ano, nos Aliados, a festejar o título nacional», salientou Vítor Ferreira, em declarações ao Jornal de Notícias.

O plantel do FC Porto continua em isolamento social, mantendo a forma em casa, e o jovem médio admite que os jogadores vão contando os dias para o final desta fase negra. «Estamos com muita vontade de voltar ao normal, passar esta situação toda e poder ganhar as duas competições», disse o filho de Vítor Manuel, antigo médio que representou o Desp. Aves durante grande parte da sua carreira