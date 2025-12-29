Devenish, jogador do AVS, em declarações na Flash Interview da Sport TV +, após a derrota frente ao FC Porto por 2-0:

Análise do jogo

«Fizemos uma boa primeira parte, por acaso não tiveram grandes oportunidades, mas são jogos difíceis. Estamos a continuar a trabalhar, acho que a cada dia estamos muito melhores. A segunda parte foi isso, sofremos muito cedo, depois ficou um bocado mais difícil, mas pronto, é continuar e já pensar no próximo.»

Estabilidade defensiva

«Sim, claro, sempre, dia após dia, continuamos a dar o melhor, também a ajudar muito, e isso está a ser refletido dentro de campo.»

16 jogos sem vencer

«Sim, sim, está um bocado difícil, mas é continuar a trabalhar. A vitória vai aparecer e, com certeza, isso nos dará muita confiança. E ainda faltam muitos jogos.»

Próximos jogos em casa são importantes

«Claro, claro, sempre são importantes, e em casa têm de nos respeitar, chegar lá, mandar no jogo e conseguir os três pontos.»