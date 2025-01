O FC Porto não foi além de um empate a um golo na receção ao Santa Clara e Galeno esteve nas bocas do mundo, após falhar duas grandes penalidades, uma delas já dentro do último minuto de jogo.

Ora, muitas foram as questões face ao porquê do internacional brasileiro ter sido o escolhido para concretizar o segundo penálti, já que tinha atirado ao poste na primeira tentativa. Desta forma e tendo em conta os batedores de penáltis no atual plantel azul e branco, o Maisfutebol em parceria com a SofaScore analisaram a percentagem de sucesso de cada um dos jogadores, da marca dos onze metros.

Desde logo, é importante referir que Wendell e Iván Jaime não fizeram parte dos convocados do FC Porto no jogo deste domingo e por isso não poderiam assumir a marcação de nenhum dos castigos máximos.

Assim sendo, apenas Fábio Vieira poderia ter sido escolhido para marcar a primeira grande penalidade (71 minutos), já que Namaso e Pepê apenas entraram em campo aos 77 minutos. Salientar também que o médio emprestado pelo Arsenal tem uma eficácia de 100 por cento nas grandes penalidades, tendo concretizado três penáltis na carreira. Namaso marcou a única grande penalidade que assumiu e Pepê falhou uma das três que teve oportunidade de concretizar.

Depois de falhar a primeira oportunidade, Galeno voltou a assumir a marcação do castigo máximo e aí as dúvidas tornaram-se mais sustentadas. Além de ser o último lance do jogo, o avançado brasileiro não atravessa a melhor das fases e não marca qualquer golo há 11 jogos. O penálti falhado fez descer a percentagem de eficácia do jogador, que tem agora 13 penáltis convertidos em 16, o que corresponde a 81 por cento de sucesso.

Veja aqui a lista de batedores de penáltis no plantel do FC Porto: