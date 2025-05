Dinis Pinto, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto por 3-1 sobre o Moreirense, para a 32.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos fazer o golo quando tivemos a oportunidade, ainda no primeiro tempo, para irmos com o 2-1 para o intervalo. Fizemos um bom jogo, mostrámos personalidade e jogámos sem medo com bola. Quando a equipa tem qualidade é possível fazer um tipo de jogo diferente, temos uma química boa, quando queremos jogamos muito bem à bola e deixámos uma boa imagem.»

«Na nossa opinião não houve qualquer penálti, ele está com os braços em posição natural e quando assim é não deve ser marcado penálti. Acho que o resultado é um pouco pesado para o que aconteceu no jogo, não sei se merecíamos um pontinho, mas pelo menos um resultado não tão elevado era o mais ajustado para nós.»