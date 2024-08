Diogo Costa, guarda-redes, em declarações na flash da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao Sporting, em Alvalade, numa partida da quarta jornada da Liga:



«Entrámos bem e mostrámos a nossa força. O Sporting sentiu a nossa força. Com o passar do tempo, começou a faltar o timing para pressionarmos, de saber recolher. Não assumimos muito o nosso jogo. O Sporting estava muito preparado para a profundidade. Foi inteligente da parte dele. Tínhamos de alternar o jogo, mas não fomos capazes. Há muito campeonato pela frente.



Resultado justo? Foi justo porque com o passar do tempo, o Sporting foi melhor. Marcou dois golos. Foi justo. Temos de reagir. Hoje fazemos a nossa viagem já a pensar no próximo jogo, mesmo com a ida às seleções. Temos de estar alerta.»



[Início de época foi bom, ainda assim]: «Começámos bem, mas é passado. Temos de olhar para o presente e futuro e não pensar no que foi ganho, mas no que temos para ganhar.»