Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Alverca por 3-0, na 15.ª jornada da Liga:

Renovação de Diogo Costa?

«Fiquei muito feliz por ele, precisamos dele e tivemos dez minutos em que sofremos. Ele foi importante. Teve um jogo defensivo muito bom, mas no geral, com o seu carisma e a liderança natural tem ajudado muito a equipa, dentro de campo e fora de campo. Coloca os parâmetros para eu liderar este grupo, faz com que todos estejam calmos e mantenham os pés na terra. Espero que a nossa colaboração possa continuar.»

Exibição de Samu frente ao Alverca?

«Está a crescer muito e a transformar-se num melhor jogador. Foi importante no segundo golo e no primeiro também, com o ataque ao espaço e o passe para o Rodrigo. A ação no segundo golo é apenas os avançados de topo, algo que está a fazer e é o benefício de jogar com e para a equipa. É um goleador, mas está a jogar para a equipa também, o progresso fala por si mesmo.»

Ida de Villas-Boas ao balneário após o jogo

«O presidente está sempre ali para falar com a equipa e dar moral, é algo que acontece regularmente e está sempre por perto. Não apenas nos jogos, mas também nos treinos. É muito importante ter esta conexão com a direção e todos estarem juntos.»

Titularidade de Martim Fernandes e saída de Alberto ao intervalo

«O Alberto esteve um pouco doente antes do jogo e ao intervalo disse-lhe que não ia continuar para a segunda parte. Nada demais. Não quis arriscar com o Moura porque teve um problema no último jogo e senti que ele devesse só jogar durante 40 ou 45 minutos.»