Diogo Costa festejou a conquista da Liga com uma homenagem especial para Diogo Jota, já que vestiu uma camisola com o nome do antigo internacional português, que faleceu em julho do ano passado, e o número 19.

O guardião do FC Porto e de Portugal partilhou o balneário com Diogo Jota no clube e na Seleção Nacional. Através das redes sociais, os azuis e brancos partilharam uma fotografia do atleta com a camisola especial e a seguinte legenda: «Sempre contigo, Diogo Jota».