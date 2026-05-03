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Há 32 min
Diogo Costa festeja conquista da Liga... com homenagem a Diogo Jota
Guarda-redes do FC Porto utiliza camisola com o número 19 e o nome do antigo internacional português
DIM
Guarda-redes do FC Porto utiliza camisola com o número 19 e o nome do antigo internacional português
DIM
Diogo Costa festejou a conquista da Liga com uma homenagem especial para Diogo Jota, já que vestiu uma camisola com o nome do antigo internacional português, que faleceu em julho do ano passado, e o número 19.
O guardião do FC Porto e de Portugal partilhou o balneário com Diogo Jota no clube e na Seleção Nacional. Através das redes sociais, os azuis e brancos partilharam uma fotografia do atleta com a camisola especial e a seguinte legenda: «Sempre contigo, Diogo Jota».
Always with us 💙 Diogo Jota⭐ pic.twitter.com/KQ50xCBbOd— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
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