Diogo Costa, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota frente ao Benfica por 4-1:

[Aquele golo logo no início acabou por condicionar a ação da equipa neste desafio com o Benfica?]

«Sim. Acaba por mudar tudo o que nós tínhamos preparado. Acho que com bola temos vindo a melhorar imenso. Agora faltou sem bola. Contra equipas que têm qualidade, temos que saber defender melhor. Temos que assumir os erros e trabalhar. Trabalhar é a única coisa que podemos fazer neste momento. Estar calados, assumir as culpas e trabalhar sempre.»

[A equipa volta com uma atitude diferente no segundo tempo. Mais submissa ao Benfica. O que é que se passou neste início da segunda parte?]

«Sim, mais uma vez não conseguimos entrar no jogo. Não conseguimos ter a bola como tínhamos na primeira parte. A perder 2-0, talvez jogámos mais com o coração e acabamos por falhar mais. Então, como disse, é assumir as culpas, as responsabilidades e continuar a trabalhar em silêncio.»

[Sofrer quatro golos em dois jogos com o Benfica]

«É muito difícil. Como todos sabem, internamente é sempre difícil perder os jogos por essa quantia de golos. Mas é o que é, é a vida. Pedir desculpa aos nossos adeptos que desde ontem na nossa saída para o estágio trouxeram-nos uma energia muito boa. Agradeço sempre por isso até ao final do jogo. Agradeço muito e peço desculpa a todos os adeptos por hoje.»

[Olhando agora para esta reta final, Diogo, definitivamente a luta pelo título fica fora do horizonte do FC Porto?]

«Sim, claramente fica difícil. Mas nesta casa sempre me ensinaram a acreditar até ao fim. É trabalhar, assumir as culpas e estar em silêncio.»