Diogo Costa, em declarações à SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Alverca por 1-0, na 32.ª jornada da Liga:

Levar o FC Porto até ao «devido lugar»

«Admito que antes do jogo tinha muitas recordações desta época. De todas as dificuldades que passámos esta época. O que sofremos também. É um orgulho enorme nesta equipa, muito orgulho no staff e estamos agradecidos por toda a aprendizagem. Fizemos o mais importante, que é levar o FC Porto ao seu devido lugar.»

Trabalho e exigência diária da equipa

«É um grupo muito unido e jovem. Temos os nossos carcaças, foi uma mistura muito positiva. Essa união deu-nos a força para enfrentar as dificuldades. Acima de tudo é o trabalho de todos os dias, a dedicação e a exigência. Foi essa a nossa melhor arma. O nosso estilo de jogo representa isso mesmo, a união e o trabalho.»

Uma mistura entre «tristeza e felicidade»

«Agradecer a todos os funcionários do clube, que muitas vezes passam despercebidos. Agradecer ao presidente por todo o apoio que nos deram e vão continuar a dar. Há tanta coisa para dizer e lembrar. O nosso Jorge, o Diogo Jota e o seu irmão André. É uma mistura de tristeza e felicidade. Já acordei muito emocionado hoje e é como se soubesse que algo bom ia acontecer porque o merecemos. Somos diferentes. Somos um povo diferente. É verdade que somos ranhosos mas somos unidos ao mesmo tempo, recebemos bem toda a gente.»

FC Porto nunca ganhou nada «sem sofrer»...

«Sempre tivemos a fortaleza vinda do sofrimento. Sempre passei a mensagem de que este clube nunca ganhou nada sem sofrer, é preciso sofrer pelo colega que está ao nosso lado. Foi isso que fizemos. Continuámos a trabalhar no silêncio. Acreditámos muito nas ideias do mister, sempre meti a equipa à minha frente e é essa a mensagem que quis passar a todos. Essa nossa união e competência de trabalhar sempre no máximo foi a nossa competência. Unidos conseguimos manter a confiança e foi isso que pedi. Pedi aos adeptos para continuarem a acreditar em nós. Há que dar muita importância ao trabalho no dia a dia.»

Reconhecimento dos rivais

«Ficámos gratos pelos rivais reconhecerem a nossa competência e qualidade. Este ano todos sentimos que o FC Porto estava diferente. Respeito por todos, respeito pela Liga e fico muito agradecido aos nossos rivais.»