Diogo Leite, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após a goleada por 40 ao Belenenses, em jogo da última jornada da Liga:



«Queríamos acabar bem a época. Este jogo não contava para as contas da classificação, mas queríamos acabar com uma boa vitória e foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Desde o primeiro minuto até ao último.



Golo? É sempre especial marcar por este clube. Há algum tempo que não marcava e é sempre especial e importante marcar com esta camisola.

[Balanço da época]: «Desde o primeiro dia, o FC Porto tem a mística de lutar por tudo. Tentámos e fica um sabor amargo. Mas há que levantar a cabeça e pensar na próxima época. Se foi uma época positiva? Não podemos dizer que foi positiva, porque este clube vive de títulos. Não conseguindo, serve de aprendizagem. Vamos voltar mais fortes.»