O FC Porto-Benfica, da oitava jornada da Liga, disputado no último domingo, ditou um total de 40 415 euros em multas às SAD dos dois clubes: 30 855 à SAD do FC Porto e 9 560 euros à do Benfica, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na tarde desta quinta-feira.

As multas resultaram de insultos ao treinador do Benfica, José Mourinho, incentivos por parte do speaker no apoio ao FC Porto e utilização de pirotecnia.

Para os azuis e brancos, 6 735 euros de multa foram por «utilização de aparelhagem sonora», quando, ao minuto 86, o speaker, «com o jogo a decorrer, usou do sistema de som do estádio para incentivar os adeptos», dizendo «Porto». Outros 6 375 euros foram por «inobservância de outros deveres», nomeadamente a «entrada de objetos não autorizados», no caso a entrada de engenhos pirotécnicos no estádio e tarjas com dimensões superiores ao permitido (metro por metro). Precisamente pela pirotecnia, o uso da mesma já dentro do estádio ditou a maior fatia da multa para a SAD do FC Porto: 9 560 euros.

Além disto, houve ainda uma multa de 3 825 euros pelo cântico «Mourinho é gay, Mourinho é paneleiro», 3 190 euros por «comportamento incorreto do público» associado ao arremesso de bolas de cartão, garrafas de água vazias sem tampa e moedas, objetos que «não atingiram nenhum agente desportivo» nem ditaram «interrupção do jogo». Os restantes 1 530 euros foram também por «comportamento incorreto do público», no caso insultos ao Benfica e também a Mourinho: «Tudo a saltar, Benfica é merda», «SLB Filhos da P***», ahhh, filhos da p***» e «Mourinho, escuta, és um filho da p***», pode ler-se, no mapa de castigos.

O Benfica foi multado em 9 560 euros pela utilização de pirotecnia e, quer do lado de águias, quer do de dragões, o CD da FPF ainda aguarda esclarecimento sobre outras incidências do clássico realizado no Estádio do Dragão.

