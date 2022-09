Ao fim das cinco primeiras jornadas da I Liga portuguesa de futebol, o relvado do Estádio do Dragão é o que tem a melhor classificação, entre os 19 recintos que já receberam jogos do principal campeonato, com o pódio a ficar completo com o Cidade de Barcelos e com Alvalade.

Em nota oficial, esta quinta-feira, a Liga detalhou que o Estádio Cidade de Barcelos teve a melhor nota entre os nove jogos da 5.ª jornada da I Liga, no Gil Vicente-FC Porto, com nota 4,88 de um a cinco.

Nas restantes oito notas, a melhor foi a do Estádio da Luz (4,75), seguido do Estádio do Bessa (4,13), António Coimbra da Mota (4,13), Jamor (4), Portimão Estádio (4), Estádio de São Miguel (3,88), Municipal de Braga (3,50) e o Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira (3,38).

De recordar que os jogos já realizados no Jamor e no Magalhães Pessoa, em Leiria, dizem respeito aos jogos realizados pelo Casa Pia na condição de visitado.

Estas notas motivaram alterações nas médias globais de cada estádio, numa classificação que pode ver, atualizada, na galeria associada.