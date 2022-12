A Liga regressa em breve e o FC Porto continua determinado a anular a desvantagem de oito pontos para o líder Benfica, tendo em vista a revalidação do título nacional.

À margem da Diáspora do Clube, um evento que terminou com uma visita às instalações da Casa do FC Porto de Seia, Vítor Baía falou sobre a esperança dos dragões para os próximos meses do campeonato.

«Os adeptos são importantíssimos. Têm-no sido na história do FC Porto, em todos os êxitos que foram alcançados, e vão continuar a ser. Agora terão uma importância ainda maior pois o campeonato vai regressar e queremos ganhar. Neste momento estamos numa posição que não gostamos e que queremos inverter, mas todos juntos, como sempre, acreditamos que é possível chegar ao final do campeonato no primeiro lugar», salientou o antigo guarda-redes, atual vice-presidente do FC Porto e administrador da SAD portista.