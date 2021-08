O FC Porto está no mercado à procura de um lateral esquerdo e Wendell é um nome que agrada aos responsáveis portistas. O Maisfutebol sabe que o empresário do jogador, Christian Butcher, está a caminho de Portugal para definir o seu futuro.



Wendell representa o Bayer Leverkusen desde 2014 e entrou no último ano de contrato com o clube alemão, podendo como tal ser transferido por um valor a rondar os quatro milhões de euros.



Embora o FC Porto surja como principal interessado no lateral brasileiro de 28 anos, já que conta apenas com Zaidu para essa posição, recorde-se que o Benfica demonstrou igualmente interesse no jogador, recentemente, e não está fora de hipóteses.



Os próximos dias serão decisivos para o futuro de Wendell. Depois de ter estado mais de uma semana na Alemanha, a procurar resolver precisamente a situação do jogador, o empresário Christian Butcher está a caminho de Portugal para encontrar uma solução que agrade a todas as partes.



Entretanto, Wendell continua a trabalhar com o plantel do Bayer Leverkusen.