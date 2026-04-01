Os compromissos de seleções reduziram os plantéis dos principais emblemas da Liga, mas nem todos os convocados receberam o protagonismo ansiado. Entre particulares e decisões para o Mundial 2026, FC Porto, Sporting e Benfica tiveram jogadores em diferentes latitudes, alguns até do outro lado do globo.

De notar que Dedic foi o jogador com mais minutos acumulados pela seleção principal, uma vez que o bósnio fez 112 minutos contra o País de Gales (1-1, 4-2 após penáltis) e 120 minutos na épica vitória sobre Itália (1-1, 4-1 após penáltis), que valeu bilhete para o Mundial 2026.

No Sporting, Hjulmand destacou-se com 196 minutos pela Dinamarca (90 + 106). Quanto ao FC Porto, Bednarek e Kiwior foram totalistas pela Polónia (180 minutos), tal como Rosario nos particulares da República Dominicana.

Consulte na galeria associada a análise aos jogadores de FC Porto, Sporting e Benfica convocados pelas respetivas seleções.

Importa ressalvar que o Sporting contou com o avançado Rafael Nel ao serviço da Seleção sub-20 (11 minutos) e com Flávio Gonçalves nos sub-19. Este extremo totalizou 246 minutos, repartidos pela vitória contra a Polónia (1-0, 71 minutos), o empate com a Sérvia (1-1, 85 minutos) e a derrota com Inglaterra (6-0, 90 minutos).

Por sua vez, o Benfica observou uma dupla ao serviço da Seleção sub-19. O lateral José Neto disputou 225 minutos (90 + 90 + 45), enquanto o avançado Anísio Cabral fez 211 minutos (31 + 90 + 90) e uma assistência decisiva contra a Polónia (1-0).

As águias também contaram com Tomás da Sousa Cruz – por norma ao serviço da equipa B – na seleção principal do Luxemburgo. O médio de 20 anos registou 2 minutos em Malta (2-0) e, ao lado de Leandro Barreiro, marcou na receção ao mesmo adversário (3-0).

Por último, o FC Porto viu o central Prpic – de 21 anos – disputar os 90 minutos da vitória caseira da Croácia sobre a Turquia (3-0), na qualificação para o Europeu de sub-21.