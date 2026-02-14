«Erro de Francisco Moura? Não é caso para "matar" um jogador»
Farioli sai em defesa do lateral, após o penálti cometido no Clássico
01:19
«Francisco Moura? São coisas que acontecem a quem joga futebol»
01:28
«Samu? A notícia foi um grande choque no balneário»
00:32
«O Nacional fez um jogo muito sólido no Dragão»
01:04
«Já tinha demonstrado a minha confiança no Deniz Gül»
01:44
«Apanha bolas? Encontramos sempre motivos para desviar as atenções do jogo»
00:25
«O Martim Fernandes não vai jogar, mas deu uma grande resposta esta semana»
03:11
«O barulho e a poluição não afetam a dinâmica do grupo»
01:17
«O Pablo Rosário treinou nos últimos dois dias e está apto para amanhã»
01:51
«O Moffi vai a jogo, seja de início ou a partir do banco»
01:00
«Fofana? Estamos ansiosos por ver mais nas próximas semanas»