Francesco Farioli saiu em defesa de Francisco Moura, que cometeu o penálti que viria a dar o empate ao Sporting no Clássico. O treinador do FC Porto admitiu que a equipa pagou caro o erro do lateral, mas criticou o ataque de que o jogador foi alvo nas redes sociais.

Críticas que Francisco Moura recebeu após o Clássico

«É um exemplo do que disse. É vosso trabalho e responsabilidade, sei que alguns comentários polémicos, por vezes, podem gerar mais manchetes ou coisas interessantes. O que aconteceu no último minuto no outro dia é um erro claro, não há que esconder. Mas são coisas que acontecem quando jogas futebol. Há umas semanas falávamos dos penáltis falhados pelo Samu. É um erro que o Francisco não queria cometer, mas não é caso para matar um jogador, só por causa disso. Muitas vezes ultrapassa-se a linha com a parte humana. O Francisco treinou bem esta semana, infelizmente não estará connosco amanhã devido a castigo. Quando voltar, voltará com mente limpa e vai ajudar-nos como tem feito.»