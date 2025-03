João Mário, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota do FC Porto por 1-0 frente ao Sp. Braga, na 25.ª jornada da Liga:

«A entrada no jogo não foi boa, deixámos o Sp. Braga ter mais bola do que nós, instalaram-se no nosso meio-campo e numa bola parada fizeram o golo. Depois começámos a fazer o nosso jogo, criámos algumas oportunidades e fizemos remates à baliza. Entrámos melhor na segunda parte, sinto que o jogo foi muito disputado e estamos frustrados com esta derrota. Temos de continuar a trabalhar, dar mais todos os dias e dar uma boa resposta no próximo jogo.»

«Estamos a tentar assimilar mais as ideias do mister, sabemos que estamos melhor nos treinos, mas nos jogos não demonstramos o que fazemos nos treinos, essa é uma frustração nossa. Temos de continuar a trabalhar e confiar no nosso trabalho e no do mister, mais cedo ou tarde vai dar resultados.»

«O mister pediu-me para jogar mais à frente, na minha formação joguei sempre a extremo, comecei a extremo e acabei a lateral. Sou mais um para ajudar a equipa e estarei sempre presente para dar a cara. Faltou-nos um pouco de profundidade, era essa a nossa ideia de jogo, não atacámos muito.»