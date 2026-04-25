Francesco Farioli, treinador do FC Porto, antevê a visita dos dragões ao estádio do Estrela da Amadora, no domingo (18h00), para a 31.ª jornada da Liga:

Antevisão do jogo na Amadora

«Vai ser um jogo fora de nossa casa muito importante. É uma deslocação historicamente complicada, mas também o vai ser pelo presente. O Estrela da Amadora é uma equipa que está a lutar por pontos que são importantes nesta fase da temporada. É uma boa equipa, com jogadores com qualidade individual. Temos de abordar o jogo da melhor forma, num ambiente que já conhecemos.»

Se ganhar na Amadora já se vai sentir campeão nacional?

«É um jogo importante. Vamos jogo a jogo, estamos muito unidos na nossa “bolha”, uma “bolha azul”, onde apenas gostamos de ouvir, vindo de fora, a voz da família portista.»

FC Porto está de volta

«A minha frase estava relacionada com o espírito que se sentiu. Quando vemos uma equipa lutar com tanta ambição, a colocar tudo em campo, a ser capaz de dobrar o esforço e de ultrapassar (em métricas físicas) 49 vezes o adversário, podemos dizer claramente que estamos no caminho certo para devolver o FC Porto ao lugar a que pertence».»