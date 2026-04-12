Momento do jogo: golo de Pepê aos quinze minutos

O FC Porto entrou muito forte no jogo, mas precisava de um golo cedo para evitar dissabores. Foi Pepê que abriu o caminho para a importante vitória da equipa de Francesco Farioli, aos quinze minutos, com um desvio a um cruzamento de Gabri Veiga. Foi apenas o primeiro golo, mas encheu o FC Porto de confiança e deixou claro que a equipa estava no caminho certo.

Figura do jogo: Gabri regressa com duas assistências

Foi uma das grandes novidades no onze de Farioli e o espanhol correspondeu com uma exibição em cheia, deixando marca forte nos dois primeiros golos do jogo. No primeiro, destacou-se sobre a esquerda e cruzou para o segundo poste, para a finalização fácil de Pepê. No segundo, foi ele que marcou o canto que permitiu a Frohold cabecear antes do infeliz desvio de Xeka. Além dos golos, Gabri Veiga foi determinante na constante pressão a que o FC Porto submeteu o Estoril ao longo de toda a primeira parte.m

Outros destaques:

Pietuszewski

Farioli tinha dito, na antevisão do jogo, que não era suposto esperarmos uma assistência ou um golo a cada investida do extremo polaco. Estava certo, mas a verdade é que o jovem avançado polaco entrou com tudo no jogo, à imagem da equipa, com uma determinação que deixou o Estoril desarmado. No entanto, acabou por levar a irreverência longe demais e, depois de envolver-se numa picardia com João Carvalho, esteve perto de ver um segundo amarelo. Farioli, atento, tirou-o logo do campo.

Zaidu

Um verdadeiro furacão a abrir caminho pelo corredor esquerdo, a levar tudo à frente, para chegar à área do Estoril. Combinou muitas vezes com Gabri e, os dois, colocaram muitos problemas a Ricard Sánchez.

Froholdt

Mais um golo e mais uma grande exibição do dinamarquês, a dividir as despesas do meio-campo com Alan Varela. Marcou o terceiro golo, já na segunda parte, selando definitivamente a vitórias dos azuis-e-brancos.