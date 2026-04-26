Figura do jogo: Pietuszewski, o abre-latas

Tarde endiabrada do jovem polaco a abrir caminho para uma vitória do FC Porto que, ao intervalo, parecia muito tranquila. Diante de um Estrela bem fechado e consistente, foi a arte de Oskar que permitiu abrir caminho para este importante trinfo do líder. Primeiro com uma entrada em drible na área, a passar por um primeiro adversário, antes de ser derrubado por um segundo. Um lance que permitiu a Deniz Gül quebrar um longo jejum e serenar a equipa para uma primeira parte de controlo quase absoluto. Foi outra vez Pietuszewski que esteve na origem do segundo golo, arrastando a defesa do Estrela, antes de soltar a bola na direita para Alberto cruzar para a cabeçada certeira de Deniz Gül. Dois lances do polaco, dois golos do FC Porto.

Momento: Jovane Cabral vira o jogo de pernas para o ar

O Estrela estava a crescer a olhos vistos e já tinha atirado três bolas aos ferros, duas delas no mesmo lance, quando, na sequência de um livre de Lekovic, Jovane Cabral fez um desvio subtil na área e levou os adeptos do Estrela à loucura. O jogo não voltou a ser o mesmo. Ainda faltavam pouco mais de dez minutos para o final e o Estrela carregou com tudo à procura do empate, diante de um FC Porto que, a acusar o desgaste físico, só conseguiu respirar depois do último apito de Hélder Carvalho.

Outros destaques:

Deniz Gül

Determinante! Já não marcava para a Liga desde o final de outubro de 2025, quando marcou ao Moreirense, mas esta tarde encheu a barriga. Começou por revelar-se perdulário e trapalhão com a bola nos pés, mas, na marcação do castigo máximo, fez o seu nome ecoar nas bancadas, com um remate colocado e certeiro, fora do alcance de David Grilo. Depois ainda marcou um segundo golo, com uma boa cabeçada a cruzamento de Alberto e até esteve perto de um hat-trick, quando, no final da primeira parte, em boa posição, rematou contra um adversário. Quebrou um jejum e anulou uma das perguntas mais repetidas a Farioli desde outubro.

Jovane Cabral

Entrou e mudou o jogo, colocando a casa na ordem e estabelecendo uma ligação entre setores que praticamente não existiu na primeira parte. Destaque para um grande passe para Marcus Abraham, na primeira bola ao ferro. Depois marcou o golo, aos 79 minutos, que obrigou o FC Porto a sofrer até ao fim.

Abraham Marcus

Podia ter sido uma tarde de glória, mas nas duas oportunidades mais flagrantes, acertou no mesmo poste. No primeiro lancem invadiu a área de Diogo Costa sozinho, depois de um grande passe de Jovane, mas acertou na parte de fora do poste. A segunda oportunidade foi ainda amais gritante. Rodrigo Pinho tinha rematado cruzado da esquerda, a bola foi ao poste e sobrou para Marcus que, com Diogo Costa desenquadrado, voltou a acertar em cheio no mesmo poste.

Gabri Veiga

Mais um grande jogo do médio argentino que deixou tudo em campo antes de sair esgotado já perto do final do jogo. Dividiu as despesas no corredor central com Gabri Veiga, mas caindo muitas vezes para os corredores, para combinar com Alberto e Kiwior, além de ter estado em praticamente todos os lances de bola parada.