Face à lesão de Diogo Costa, Martín Anselmi rendeu o guarda-redes habitual por Cláudio Ramos, suplente do FC Porto. Foi a única alteração do técnico em relação ao último jogo dos dragões.

No banco não estão Otávio e Tiago Djaló, que estão sob alçada disciplinar do clube. Já José Faria, treinador do Estrela da Amadora, faz duas alterações com as entradas de Paulo Moreira e Leonel Bucca.

ONZE ESTRELA: João Costa, Travassos, Renato Pantalon, Dramé, Montoia, Amine Idrissi, Bucca, Paulo Moreira, Jovane Cabral, Kikas, Alan Ruiz.

SUPLENTES ESTRELA: Francisco Meixedo, Ferro, Rodrigo Pinho, Gerson Sousa, Chico Banza, Leo Cordeiro, Ruben Lima, Alex Sola, Mamede.

ONZE FC PORTO: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Eustáquio, Marcano, João Mário, Alan Varela, Fábio Vieira, Francisco Moura, Pepê, Rodrigo Mora e Deniz Gül.

SUPLENTES FC PORTO: Samuel Portugal, William Gomes, Samu, Zaidu, Danny Namaso, André Franco, Nehuen Pérez, Tomás Pérez e Martim Fernandes.

Acompanhe o jogo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h30.

[Notícia atualizada às 19h48]